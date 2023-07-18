حبة الشباب.. علماء يبتكرون دواء ضد الشيخوخة

قال علماء في جامعة هارفارد إنهم نجحوا في ابتكار حبوب يمكنها عكس عملية الشيخوخة، وتجديد شباب الإنسان.

وأطلقت وسائل إعلام غربية على هذا العقار اسم (حبة الشباب)، وتصنع من 6 مركبات أساسية، وتعطي تأثيرا يدوم عدة سنوات.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن البروفيسور ديفيد سينكلير أحد المساهمين في هذا الابتكار، قوله إن الاختبارات أجريت حتى الآن على الفئران المخبرية، وسوف تختبر هذه الحبوب على الإنسان في العام المقبل. وأكد على أن الاختبارات أجريت أيضا على الخلايا البشرية وكانت النتائج ممتازة.

وأوضح أن الدواء الجديد المكون من 6 مركبات كيميائية استطاع أن يحول خلال أسبوع واحد الخلايا القديمة إلى خلايا شابة.

ويعتقد الباحثون، أن هذا الابتكار سيسمح للإنسان ليس فقط بتجديد شبابه، بل سيخلصه من الأمراض المرتبطة بالعمر. ولكن لم يثبت المبتكرون هذا التأثير حاليا، لذلك يعملون بنشاط من أجل إثبات هذه الفرضية تجريبيا.