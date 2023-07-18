ياسر الشرقاوي قارئا.. الأوقاف تحتفل بالعام الهجري الجديد من مسجد الحسين اليوم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تحتفل وزارة الأوقاف، اليوم، بعد صلاة المغرب بالعام الهجري الجديد 1445، من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بالقاهرة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أناب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال بالعام الهجري الجديد.

وينقل التلفزيون المصري، على الهواء مباشرة احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد، من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة خلال الاحتفالية، ويتلو القرآن القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وابتهالات للشيخ يسري المعتوق.

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