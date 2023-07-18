تفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات.. توجيه جديد لوزير الري بمتابعة تطهيرات الترع والنقاط الساخنة

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة حالة المنظومة المائية، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات .

واستعرض سويلم، خلال الاجتماع، موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات، موجهًا باستمرار متابعة معدلات التنفيذ؛ خصوصًا النقاط الساخنة، مع تشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع، والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات بشكل فوري، مع الحفاظ على الأشجار الواقعة على جسور الترع؛ سواء أثناء أعمال التأهيل أو التطهيرات .

وشدد وزير الري على الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين كل أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع؛ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستخدمة للمياه .

واستعرض الدكتور سويلم حالة الموقف المائي بالنقاط الساخنة بالمحافظات؛ حيث استعرض موقف تشغيل محطات الرفع بمحافظة أسوان (محطات رفع النقرة والطويسة)، حيث وجه بالمتابعة المستمرة لحالة الري واتخاذ ما يلزم لضمان انتظام المناوبات بين المزارعين في المنطقة، واستعرض حالة الري بالعديد من مناطق الجمهورية ووجه نحو ضرورة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنفيذ عمليات تطهير المساقي الخاصة لإيصال المياه للمنتفعين بالتوقيتات والكميات المطلوبة .

ووجه سويلم بتشكيل مجموعة عمل لدراسة حالة التصرفات والمناسيب والاستخدامات المائية على قناة طنطا الملاحية ووضع سيناريوهات لتحسين منظومة توزيع المياه على الترعة.

ووجه الوزير، في ضوء زيارته لمحافظة البحيرة بتاريخ ١٦ يوليو ٢٠٢٣، استجابة لشكاوى المزارعين؛ بمواصلة إمداد المغذيات الآخذة من فرع رشيد بالمياه حسمًا للشكاوى، وشدد على استمرار المتابعة للموقف المائي من أجهزة الوزارة؛ لسرعة حسم شكاوى المزارعين ورفع تقرير للعرض على الوزير بهذا الشأن بعد تفقد حالة الري على الطبيعة والتأكد من حسم الشكوى .

واستعرض سويلم موقف الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس وترعة بورسعيد بمحافظة بورسعيد؛ لضمان استيفاء كل الاحتياجات المائية المقررة، في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق .