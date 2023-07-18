بعد تراجع الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن في الأسواق؟

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن: إن تراجع أسعار الأعلاف خلال الفترة الماضية له تأثير ايجابى على منظومة الدواجن واللحوم، لافتًا إلى أن التراجع يصب فى مصلحة المربي والمستهلك.

وأضاف "الزينى"، لمصراوي، أن تراجع الأسعار الخاصة بالأعلاف سوف يصاحبه تراجع فى أسعار الدواجن، حيث وصلت أسعار الدواجن في المزرعة 59 جنيهًا.

وأوضح، أن هناك تشجيعًا من الدولة فى إنتاج الذرة والفول الصويا للمساعدة فى إنتاج الأعلاف للمساهمة فى خفض أسعار الدواجن، مؤكدًا أن إنتاج الدواجن تراجع من 4.5 مليون إلى 2.5 مليون دجاجة يوميا، مضيفا أن هناك تراجعًا أيضا فى بيض المائدة.

وأشار إلى أن أننا نحتاج 900 ألف طن شهريًا أعلاف لتربية الدواجن، ولابد من توفيرها بصفة مستمرة وبأسعار متوازنه، مضيفًا: أن هذه الخطوة إذا كانت اتخذت منذ 4 أشهر كان الوضع أفضل.

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