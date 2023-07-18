"شمال القاهرة" للكهرباء تبدء التشغيل التجريبى لمركز تحكم الحلمية قبل نهاية العام



كتب- محمد صلاح:

أكد المهندس حسام الدين عفيفي رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، استمرارية العمل للانتهاء من تنفيذ وإنشاء مركز تحكم الحلمية بعد وصول كافة المهمات بالتعاون مع شركة شنايدر العالمية، موضحًا أنه من المقرر بدء تشغيله تجريبيًا نهاية العام الحالي ليكون باكورة مراكز التحكم التي تم تطويرها ضمن مشروعات المرحلة الأولى التي تضم إنشاء 14 مركزًا للتحكم.

وأشار رئيس الشركة لمصراوي، إلى أن الشركة تستهدف تقليل زمن مناورات الجهد المتوسط لسرعة إعادة التيار وخفض نسبة الفقد إلى 17% من خلال تحسين مستوى أداء الشبكة وإحلال وتجديد المهمات المتهالكة وتنفيذ خطة التوسعات.

ولفت رئيس الشركة إلى الموازنة الجديدة لتطوير وتوسيع شبكات الكهرباء في المناطق التي تغطيها الشركة والتي تبلغ استثماراتها حوالي مليار و321 مليون جنيه بهدف الوصول للمستهدف من استقرار التيار وتقليل انقطاعه والوصول للمعدلات العالمية لكفاءة وجودة التغذيه الكهربائية، موضحًا أنه من المستهدف ارتفاع الحمل الأقصى للاستهلاك ليصل إلى 4735 ميجاوات بزياده قدرها 280 ميجاوات بنسبة 4.6%.