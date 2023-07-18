"اياتا": أدوات رقمية جديدة لاحتجاز "الكربون" داخل مباني المطارات



كتب- محمد عبيد:

أنشأ الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" مجموعة أدوات رقمية مبتكرة للمطارات، تتمكن من تقدير كميات الكربون المتجسد والمرتبط في المباني الخاصة بالطيران المدني، وذلك للمرة الأولى حيث ستمكن هذه الأدوات الرقمية المطارات من فهم وتخفيف آثار الأنشطة المتعلقة بالبناء التي تساهم في الكربون بشكل أفضل.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا"، إن صناعة النقل الجوي تشهد نمواً كبيراً وتحديث البنية التحتية وتكييفها لتلبية أهداف "صفر كربون" وتحقيق الطيران المستدام، وأصبحت الحاجة إلى الحد من الكربون المتجسد في المباني الجديدة مثل المحطات الطرفية والمدارج أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وتابع "اياتا" توفر الأدوات الرقمية قياساً كربونياً مجسداً لأنواع أصول المطارات الرئيسية الثلاثة من (المباني الطرفية والمدارج ومواقف السيارات متعددة الطوابق) ، ويمكن ذلك فرق تطوير المطارات من فهم البصمة الكربونية لأعمال التطوير والدخول في حوار مع مشغلي المطارات حول كيفية التخفيف منها.

ويعتقد أن الأدوات الجديدة، التي طورها اتحاد النقل الجوي الدولي ومجموعة أتكينز، هي أول مرحلة مبكرة تجسد أدوات تقييم الكربون التي تركز بشكل خاص على مباني محطات المطار، في حين أن معظم الأدوات الحالية تقيس الكربون في المباني العامة، وفي مرحلة لاحقة من التصميم، فإن مجموعة الأدوات الرقمية الجديدة هذه خاصة بالطيران وسيتم تطبيقها في مرحلة مبكرة جدا من التصميم - مما يضيف أكبر قيمة.

وأشار "اياتا" إلى أن إزالة الكربون من الطيران هي أكبر تحد في هذه الصناعة ، التي تلتزم تماما وتحرز تقدما ومع ذلك الوصول إلى صافي "صفر كربون" بحلول عام 2050 سيتطلب جهودا جماعية من سلسلة توريد الصناعة بأكملها ومن صانعي السياسات ، ومجموعة الأدوات الرقمية المبتكرة هذه تساعد المطارات على تحقيق أهدافها الخاصة من خلال توفير منصة حاسمة لتقييم وتقليل آثار الكربون على التطورات الجديدة في المطارات.

من جانبه قال نيك كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن في "اياتا": "عمل فريقنا لتطوير مجموعة من الأدوات الصناعية المبتكرة تسمح باستكشاف المحادثات الحيوية حول الحد من الكربون المتجسد، حيث تستجيب المطارات للتحديات المعقدة التي تحيط بصافي أهداف القطاع الصفرية".

وعلق آندي ييتس، المدير الفني للبنية التحتية للطيران في "أتكينز" : "تم تطوير الأدوات من قبل فريق متعدد التخصصات بما في ذلك الهندسة المعمارية وتخطيط المطارات والتصميم الهيكلي بالإضافة إلى خبراء الكربون، مما يضمن حلا يفهم التعقيد والنهج متعدد الأوجه اللازم لتقييم الكربون المتجسد".