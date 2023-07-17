"التموين" تعلن طرح مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الإثنين، عن طرح ممارسة لإستيراد 50 ألف طن من سكر القصب الخام، لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية للتوريد خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر 2023، أو 1 أكتوبر إلى 15 أكتوبر 2023.

وأوضحت "التموين" في بيان أن الأسعار تُقدم للسداد بالجنيه المصري أو بالدولار والأولوية للسداد بالجنيه المصري.

كافة الشروط المالية والتجارية والفنية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات والتي يمكن الحصول عليها من شركة السكر والصناعات التكاملية.