"صناعة الشيوخ": رسائل السيسي أمام قمة نيروبى تكفل مواجهة التحديات بالدول الإفريقية

كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: إن كلمة الرئيس السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي تضمنت عدداً من الرسائل العاجلة والمهمة والتي تكفل مواجهة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية.

وأشاد "المنزلاوي"، فى بيان، برسالة الرئيس التي أكد فيها بضرورة سرعة الانتهاء من الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية (2024-2034)، بما يأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة العشرية الأولى والتحديات التى واجهناها، وعلى أن تتم صياغتها بالتنسيق الكامل مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، وبحيث تكون وثيقة جامعة يمكن الاستناد إليها فى تقييم مدى تحقيق القارة لأهداف أجندة التنمية العشرية حتى عام 2034.

كما أشاد برسالة الرئيس التي طالب فيها باستمرار جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية، في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية، بما في ذلك المشروعات ذات الأهمية، ومنها مشروع الربط الملاحى بين البحر المتوسط وبحيرة فكتوريا والطريق البرى الرابط بين القاهرة وكيب تاون، بالإضافة إلى استمرار المساعى لتعزيز دور القطاع الصناعى في دولنا الأفريقية، وانخراطنا فى سلاسل القيمة المضافة عالميًا، عبر تحفيز تنوع الصناعات الأفريقية، وأدعو هنا في هذا الإطار إلى تبني مقترح سكرتارية النيباد لإطلاق مبادرة "فريق أفريقيا لحشد الموارد" وذلك لتحديد الاحتياجات التمويلية للقارة الأفريقية.

وطالب البرلماني من قادة ورؤساء وحكومات الدول الإفريقية، بتفعيل وتنفيذ رسالة الرئيس السيسي على أرض الواقع والتي طالب فيها بالإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية

وأيضاً رسالة الرئيس السيسي التي طالب فيها بالمضي قدمًا فى حشد الموارد اللازمة، لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية، والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.