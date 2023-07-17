نسرين أمين وناصف.. "علاء الدين" تكرم كتاب وفنانين خلال احتفالها بذكرى مرور ٣٠ عامًا
كتب- إسلام لطفي:
كرم الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين التابعة لمؤسسة الأهرام، مجموعة من كتاب أدب الطفل والفنانين وذلك خلال الاحتفالية المقامة في قاعة نجيب محفوظ بجريدة الأهرام وذلك بمناسبة مرور ٣٠ سنة على تأسيس مجلة علاء الدين.
وجاء في مقدمة المكرمين أحمد زحام كاتب أدب الطفل تكريما له على مسيرته حيث كان من أوائل كتاب مجلة علاء الدين وتربى على كتاباته الإيجابية أجيال عديدة.
كما كرم الكاتب محمد ناصف مدير المركز القومي لثقافة الطفل وتسلمت التكريم نيابة عنه ولاء محمد مدير الحديقة الثقافية.
أيضا كرمت الفنانة نسرين أمين التى كانت تتابع مجلة علاء الدين خلال طفولتها كما أنها قدمت أعمال موجه للأطفال.
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