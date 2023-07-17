بمشاركة ٥٠٠ طفل من ذوي الهمم والأيتام.. انطلاق احتفالية مجلة علاء الدين بالأهرام بعيدها الثلاثين

كتب- إسلام لطفي:

انطلقت فعاليات احتفالية مجلة علاء الدين بالأهرام برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الاثنين، بمناسبة مرور ٣٠ عامًا على إصدارها على مسرح نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.



ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة للأطفال والتي تتمثل في عرض كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض ومدير الإدارة عبير محمد بالإضافة إلى فقرة التنورة لبطلة من ذوى الهمم، تقي رمضان وعرض التنورة التي يقدمها كرم رشاد.

كما يشمل الحفل فريق بنات وبس بقيادة الكابتن عبد الرحمن أوسكار وفقرة الأراجوز يقدمها فنان العرائس واللاعب ناصر عبد التواب والملاغي أحمد جابر وفرقة كروكي لعرائس الماريونيت التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل بقيادة الفنان خالد الخريبي.

وعلي هامش الحفل تكرم المجلة بعضاً من الكتاب والرسامين المبدعين فى أدب الطفل، وبعض الشخصيات البارز.

والاحتفالية بحضور مجلس الإدارة عبدالمحسن سلامة وبعض قيادات المؤسسة والشخصيات العامة، وبمشاركة 500 طفل من ذوي الهمم والقدرات الخاصة ودور الأيتام و طلاب المدارس وقراء المجلة.