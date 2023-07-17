التجديد لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير مؤسسات صحفية قومية



كتب- إسلام لطفي:

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي اجتماعاً، اليوم الاثنين، بمقر الهيئة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأكد الشوربجي أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل نقلة نوعية وفكرية في منظومة العمل بالدولة، ورغبة صادقة في تطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته وتحسين أدائه بما يتفق مع مفردات ومتغيرات العصر والتي تعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للجمهورية الجديدة.

كان الاجتماع بحضور المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبد العزيز، سامح عبد الله، أسامة أبو باشا، الشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام.

وفي بداية الاجتماع، تم استعراض أحدث المستجدات والتطورات فيما يتعلق باستغلال واستثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية، وما اتخذته الهيئة من إجراءات لحل المشكلات المرتبطة ببعض الأصول الأخرى تمهيداً لبدء إجراءات استغلالها.

كما استعرضت الهيئة اللمسات النهائية لإطلاق "موقع سبوت" بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مرحلة البث التجريبي وحل بعض المشكلات التقنية.

وقررت الهيئة في اجتماعها الموافقة على:

التجديد لبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير لبعض المؤسسات الصحفية القومية وذلك لحين إجراء التغييرات الصحفية وهم :-

1. عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

2. إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير

3. سعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسستي دار المعارف والشركة القومية للتوزيع

4. على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط

5. أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال

6. عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم

7. هشام الزيني رئيس تحرير موقع الأهرام أوتو

كما قررت الهيئة الموافقة علي تعيين أعضاء بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية لبعض المؤسسات الصحفية القومية وهم :-

1. أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي عضواً بالجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير ممثلاً عن وزارة التخطيط .

2. الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات عضواً بالجمعية العمومية لمؤسسة دار التحرير ممثلاً عن وزارة الاتصالات .

3. تصعيد محمود حسن الأنور عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ( منتخب - عمال) بدلاً من سعيد عبدالتواب للوفاة.

4. تصعيد عزة محمود وهبه عضواً بمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ( منتخب - إداريين) بدلاً من داود سيد داود عثمان للمعاش