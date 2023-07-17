وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ السويس الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية



كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفى بداية الاجتماع، تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة للعام المالى 2023 – 2024 والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وبصفة خاصة مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة السويس وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة .

وأكد اللواء هشام آمنة، على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات حتى الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين بما يساهم في تحسين جودة المعيشة لمواطنى السويس ، مع ضرورة العمل المستمر على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ .

ومن جانبه، أشار اللواء عبدالمجيد صقر إلى انتهاء كافة المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية للعام المالى الماضى 2022 – 2023 بنسبة 100 %، لافتاً إلى أن محافظة السويس تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والترفيهية التي تهم المواطنين في إطار سعى المحافظة المستمر للارتقاء بالخدمات ومنها مشروعات رصف وتطوير الطرق والمحاور والميادين بأحياء المحافظة المختلفة.

كما شهد اللقاء متابعة جهود محافظة السويس في تحسين مناخ الاستثمار على أرض المحافظة ، حيث أكد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الملف الحيوي بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، حيث يتم عقد اجتماعات دورية لرئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وبذل كل الجهود لدعم المستثمرين وتهيئة بيئة عمل وتحسين مناخ الاستثمار بالمحافظات.

وأشار اللواء عبدالمجيد صقر إلى إعداد المحافظة لخريطة استثمارية وتم وضعها على موقع الهيئة العامة للاستثمار وتولى المحافظة اهتماماً بالغاً بمشاكل المستثمرين والعمل على سرعة حلها.

كما تابع وزير التنمية المحلية جهود المحافظة لتحسين خدمات الإدارة المحلية المقدمة للمواطنين وتبسيط وتيسير الخدمات عبر المراكز التكنولوجية الجديدة لخدمة أبناء السويس في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

واستعرض محافظ السويس معدلات تنفيذ بعض المشروعات الخدمية في مجالات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والصحة والتعليم والمرافق والإسكان وتطوير بعض المناطق السكنية القديمة بالمحافظة لتحسين مستوي بيئة ومعيشة سكانها بما يليق بالجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى الأسواق الحضرية الجديدة وتبطين وتطوير ترعة السويس وكذا تطوير القطاع الريفى بحي الجناين في قطاعات مرافق البنية التحتية والطرق والعمران.

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع على متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالسويس بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة ال21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ علي الأراضي الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.