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شيخ الأزهر: نعتز بعلاقتنا المتينة مع الإمارات ونقدر حرصها على نشر قيم الأخوة والتعايش

04:25 م الإثنين 17 يوليه 2023
شيخ الأزهر: نعتز بعلاقتنا المتينة مع الإمارات ونقدر حرصها على نشر قيم الأخوة والتعايش

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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القاهرة- أ ش أ:

أكَّد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتزاز الأزهر بعلاقته بدولة الإمارات وقادتها برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتقديره لما تقدمه الإمارات من أنموذج مشرف لدول العالم العربي والإسلامي، وحرصها على نشر قيم الأخوة والتَّعايش الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهرسفيرة دولة الإمارات لدى القاهرة مريم الكعبي.

من جانبها، أعربت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها وفخرها بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير دولة الإمارات للدور الرائد لفضيلة الإمام الأكبر في ترسيخ قيم التَّسامح والأخوة الإنسانية، وبيان الصورة السمحة والوسطية عن الدين الإسلامي، كما أبلغت شيخ الأزهر تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية.

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الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر نشر قيم الأخوة والتعايش شيخ الأزهر الإمارات

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