وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالسويس

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وجاء اللقاء في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع، تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة للعام المالي 2023 – 2024 والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وبصفة خاصة مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظة السويس وتنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة.

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية متابعة تنفيذ المشروعات حتى الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين بما يساهم في تحسين جودة المعيشة لمواطني السويس، مع ضرورة العمل المستمر على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ.

ومن جانبه أشار اللواء عبد المجيد صقر، إلى انتهاء كل المشروعات المستهدفة في الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي 2022 – 2023 بنسبة 100%، لافتا إلى أن محافظة السويس تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والترفيهية التي تهم المواطنين في إطار سعي المحافظة المستمر للارتقاء بالخدمات ومنها مشروعات رصف وتطوير الطرق والمحاور والميادين بأحياء المحافظة المختلفة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظة لاستغلال الموارد الذاتية على النحو الأمثل وتوفير أكثر من متنفس للمواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة خاصة مع بداية فصل الصيف وعلى رأسها ممشى أهل السويس وكورنيش السويس الجديد وممشى النخيل الترفيهي وغيرها من المشروعات الترفيهية الجديدة.

كما أشاد "آمنة" بالطفرة التنموية التي تشهدها السويس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمختلف القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتخدم عملية التنمية لإقليم السويس ومدن القناة في ظل متابعة دورية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وشهد اللقاء متابعة جهود محافظة السويس في تحسين مناخ الاستثمار على أرض المحافظة، حيث أكد وزير التنمية المحلية الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بهذا الملف الحيوي بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، حيث يتم عقد اجتماعات دورية لرئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وبذل كل الجهود لدعم المستثمرين وتهيئة بيئة عمل وتحسين مناخ الاستثمار بالمحافظات.

وأشار اللواء عبد المجيد صقر، إلى إعداد المحافظة خريطة استثمارية ووضعها على موقع الهيئة العامة للاستثمار، كما تولي المحافظة اهتماما بالغا بمشاكل المستثمرين والعمل على سرعة حلها.

وتابع وزير التنمية المحلية جهود المحافظة لتحسين خدمات الإدارة المحلية المقدمة للمواطنين وتبسيط وتيسير الخدمات عبر المراكز التكنولوجية الجديدة لخدمة أبناء السويس في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

واستعرض محافظ السويس معدلات تنفيذ بعض المشروعات الخدمية في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والصحة والتعليم والمرافق والإسكان وتطوير بعض المناطق السكنية القديمة بالمحافظة لتحسين مستوى بيئة ومعيشة سكانها بما يليق بالجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى الأسواق الحضرية الجديدة وتبطين وتطوير ترعة السويس وتطوير القطاع الريفي بحي الجناين في قطاعات مرافق البنية التحتية والطرق والعمران.

وحرص وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، على متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالسويس بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.