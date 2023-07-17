"كتف في كتف" و"ستر وعافية".. برلماني يفند إيجابيات التحالف الوطني للعمل الأهلي

كتب- نشأت علي:

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الجهود التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تساعد في تحقيق مستهدفات التنمية بالشكل الذي يساعد الدولة المصرية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا؛ خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية المحيطة، وتمثل ضرورة مهمة برزت منذ تدشين التحالف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف عوض الله، في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الأهلي كان كبيرًا من خلال التحالف الوطني، والذي تم تكوينه في إطار تخصيص عام 2022 عامًا للمجتمع الأهلي؛ وهو ما أحدث نوعًا من الحراك في العمل الأهلي التنموي.

وجاء إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليعزز من الدور الذي يقوم به التحالف في عمليات التنمية؛ حيث يمثل التحالف الذراع التنموية للحكومة خلال الفترة الأخيرة، ومنذ إطلاق التحالف في مارس 2022.

وأضاف رئيس "طاقة النواب" أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية "كتف في كتف"؛ لدعم المواطنين بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان، إضافة إلى مبادرة "ستر وعافية"، وغيرها من المبادرات التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن اللجنة استقبلت التحالف الوطني، واستمعت إلى الإنجازات التي قام بها وأبدت الدعم الكامل للتحالف، ثم جاء مشروع القانون الجديد للتحالف كمظلة للتحالف للمساعدة في الدور الذي يقوم به.

وأشاد عوض الله بإصدار مجلس النواب التشريع الجديد للتحالف لتوفير مظلة ضامنة تشريعيًّا وحاضنة للعمل الأهلي في مصر؛ لا سيما بعد نجاح التحالف الذي يعمل به نحو 30 كيانًا، وأن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي جاء كخطوة مهمة لتعزيز العمل المجتمعي؛ حيث إن التحالف نجح في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني والتي قوامها 250 ألف شاب وشابة، بجانب قاعدة بيانات تحتوي على 37 مليونًا و500 ألف مواطن مصري تم تصنيفها طبقًا للمساعدة المرجوة، ونجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.