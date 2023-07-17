انهيار عقار حدائق القبة.. تحرك عاجل لمتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقاهرة

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تحرك فوري وعاجل، تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة صباح اليوم الإثنين.

ونوه التحالف بصرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة ٥٠ ألف جنيه لأسرة المتوفى، وصرف ٢٥ ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار.

وانتشر متطوعو التحالف الوطني بشكل مكثف فور وقوع الحادث؛ لتقديم كل أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المنهار بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة.

وتقدم التحالف الوطني بالتعازي لأسر الضحايا، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتَين، ودفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض.