عقار حدائق القبة.. محافظة القاهرة: وفاة 8 وإصابة شخص في الحادث- بيان

طقس شديد الحرارة.. ما هي القبة الحرارية التي تتعرض لها مصر؟

كتب- محمد نصار:

أصدرت محافظة القاهرة بيانا بشأن عقار حدائق القبة المنهار اليوم الاثنين.

وقالت المحافظة، في بيانها، إن غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت فجر اليوم بلاغًا بانهيار العقار 6 حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لموقع العقار ترافقه قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض.

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق بالأرضي عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وتشير المعاينة الأولية إلى أن سبب انهيار العقار قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثر على العقار وأدى إلى انهياره.

وأسفر الحادث عن 8 حالات وفاة ومصاب وما تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض.

ونسقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بالتوجيه بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار واخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .