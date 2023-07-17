وزير التنمية المحلية: استرداد 766 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى

كتب- محمد نصار:

تسلم اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية الأخرى خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 8 يوليو الجاري وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها وتطبيق القانون، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة اللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة نجحت خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة للموجة 21 في استرداد 766.2 ألف متر مربع بعد إزالة 3339 مبنى على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 1314 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 3949 فدانا، بالإضافة إلى إزالة 30 حالة استزراع سمكي بمساحة 405 أفدنة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية وجود تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، لافتا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ21 وإزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ الإزالات المستهدفة في الموجة الـ21 وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واسترداد حق الشعب، مشيرا إلى أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بهذا الملف تقوم برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف ويجب التحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

ولفت تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، إلى أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولى في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ21، حيث نجحت محافظة الشرقية في استرداد 377 ألف متر مربع بإجمالي 1863 حالة بناء مخالفة، واسترداد 2403 أفدنة أراضٍ زراعية بإجمالي 1158 حالة، ثم تأتي محافظة كفر الشيخ في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد 107.2 ألف متر مربع بإجمالي 55 حالة بناء مخالفة، ويليها محافظة الجيزة والتي استردت 82.8 ألف متر مربع بإجمالي 125 حالة بناء مخالفة، وفي الفيوم نجحت جهود المحافظة في إزالة 45 حالة بناء مخالفة على مساحة 22.8 ألف متر من أملاك الدولة، واسترداد 110 أفدنة أراضٍ زراعية بإجمالي 26 حالة.

ووجه اللواء هشام آمنة باستمرار جهود المحافظات في مواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي بحسم لأي محاولات من المواطنين بالبناء المخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية خاصة خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وشدد على أنه لا تسامح مع أي تقصير أو تخاذل من قيادات الإدارة المحلية في التعامل مع هذا الملف المهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبوير الأراضي بالبناء المخالف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين.

وأكد وزير التنمية المحلية وجود متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لهذا الملف المهم، وتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أية تعديات يتم رصدها في المهد، والتصدي بكل حزم لأشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعدم السماح بأي مخالفات جديدة وتذليل أي معوقات تعترض تنفيذ الإزالات.

وطالب اللواء هشام آمنة، القيادات المحلية بالمحافظات بالمرور اليومي على القرى والمدن والمراكز والتنسيق مع مسئولي الزراعة وحماية الأراضي لرصد أي محاولات للتعدي ومنعه في المهد، موجهًا قيادات الوزارة ومسئولي غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالاستمرار في متابعة جهود تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 21 لاستكمال الأعمال بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.