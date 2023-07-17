صنع في مصر.. تفاصيل نجاح "أتيكو" في تصنيع اسطمبات خشبية بأوتوبيسات "غبور أوتو"

كتب- محمد سامي:

قال اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنا نؤكد تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعظيم شعار صنع في مصر.

وأشار عبد اللطيف إلى نجاح مصنع "أتيكو للصناعات الخشبية" التابع للهيئة العربية للتصنيع، في تصنيع الاسطمبات الخشبية الخاصة بأوتوبيسات شركة "غبور أوتو"، بمكونات محلية الصنع وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وزيادة القيمة المضافة في صناعة الأوتوبيسات وتقليل الواردات وتوفير العملات الأجنبية.

ويعد مصنع أتيكو التابع للهيئة العربية للتصنيع، صاحب الريادة في مجال تصنيع الاسطمبات كتصنيع وتجميع ودهان نهائي، لأول مرة في قطاع الأوتوبيسات المصري، مقارنة بباقي شركات تصنيع الاسطمبات.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مصنع أتيكو يتميز بالإمكانات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة، مشيرًا إلى أن مصنع أتيكو قام بالانتهاء من تنفيذ كل أعمال فرش وتأثيث الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بمراحله المختلفة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وجار البدء في تنفيذ فرش وتأثيث مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة .