جفاف الجسم.. الأرصاد توضح سبب الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل في تبريد جسم الإنسان.

وأكد الهيئة أنه عندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم جسم الانسان بالتعرق الذي يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء ان يمتصه.

وتابعت: "فالمزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه، ومع زيادة التعرق ووجود الانسان بخارج المنازل ممكن يصل الجسم إلى حالة الجفاف".

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجه الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر على مدار الأيام المقبلة الارتفاع في درجات الحرارة على جميع المناطق.

وأوضحت أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطب ليلا على جميع الأنحاء.

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