الأربعاء المقبل.. حفل لنجوم الأوبرا ضمن المهرجان الصيفي بالإسكندرية



الإسكندرية- أ ش أ:

يحيي نجوم دار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء المقبل، أولى حفلات المهرجان الصيفي للأوبرا، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، والمقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع الطرب الأصيل، منها (ألف ليلة وليلة، شط إسكندرية، نسم علينا الهوى، سهر الليالي، على عش الحب، زي العسل، سواح، علي صوتك، متى أشوفك، ع الرملة، على شط بحر الهوى، قولوا له، أمانة عليك، الحلوة داير شباكها).

يشارك في الحفل نجوم الأوبرا (رحاب عمر، ياسر سليمان، سمية وجدي، محمد حسن، مؤمن خليل، كنزي)، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية يضم 4 حفلات بأشكال فنية متنوعة لجذب مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، يقدمها نجوم الأوبرا، فرقة كايرو كافيه، الفنان مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو عمرو سليم، وتختتم الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية حفلات المهرجان على مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) 22 يوليو الجاري.