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وزير الدولة لشئون المجالس النيابة يؤكد أهمية دور "النيابة الإدارية" في الجمهورية الجديدة

05:30 ص الإثنين 17 يوليه 2023
وزير الدولة لشئون المجالس النيابة يؤكد أهمية دور "النيابة الإدارية" في الجمهورية الجديدة

المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابي

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القاهرة- أ ش أ:
أكد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أهمية ما تضطلع به هيئة النيابة الإدارية، من دور مهم في التصدي لأي مخالفة في القطاع الإداري بمؤسسات وأجهزة الدولة، وصولًا إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي تستند أسسها على المسئولية والمساءلة، مثمنًا علاقة التعاون المثمر بين الهيئة ومختلف أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، اليوم /الأحد/، لرئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس؛ للتهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وعبر وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، عن تمنياته للمستشار حافظ عباس، بالتوفيق والسداد في أداء مهامه كرئيس لهيئة النيابة الإدارية.

حضر اللقاء كل من الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار أحمد مرسي، ومدير إدارة النيابات المستشار منتصر عبد العال.

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علاء الدين فؤاد النيابة الإدارية المجالس النيابية

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