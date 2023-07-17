الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية تستهدف 3 ملايين رأس ماشية
كتب- أحمد مسعد:
قال اللواء دكتور إيهاب صابر رئيس هيئة الطب البيطري يوزارة الزراعة: إن الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع سوف تجوب كافة محافظات الجمهورية، لافتاً إلى عمل 1800 وحدة بيطرية.
وأضاف "صابر"، لمصراوي، أن الحملة ستتفقد 4 آلاف قرية على مدار 40 يوماً؛ لضمان عمليات التحصين بشكل كامل.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة تستهدف تحصين أكثر من 3 ملايين رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والأمراض المصاحبة لها؛ بالإضافة إلى تسجيل الماشية الجديدة طبقاً لمنظومة الحصر والتدقيق لأعداد الماشية.
وأشار مدير الطب الوقائي، إلى انتشار فرق الاستجابة السريعة بالوحدات بالمحافظات مدعمة بالأدوات والمطهرات.
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