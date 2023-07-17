ترقية وتجديد وتأجيل.. تعرف على قرارات مجلس إدارة العليا للكهرباء

بعد 31 عاما من الإغلاق.. انطلاق حفل افتتاح مسرح السامر بالعجوزة

بعد 30 عامًا من الإغلاق.. وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان "مسرح

كتب- محمد صلاح:

اعتمد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قرارات مجلس الإدارة الخاصة بترقية المحاسب محمد عبدالله إبراهيم رئيساً لقطاع المشتريات والمخازن –والتابع لقطاعات الشئون الفنية والمشروعات - بديوان عام الشركة.

كما فرر التجديد لعدد ثلاث وظائف قيادية بديوان عام الشركة وإرجاء التجديد لـ 9 وظائف هندسية ومحاسبية من درجة مدير عام لحين تحسن النتائج فيما يخص الفقد والتحصيل.