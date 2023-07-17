إعلان

BBC

ترقية وتجديد وتأجيل.. تعرف على قرارات مجلس إدارة العليا للكهرباء

12:30 ص الإثنين 17 يوليو 2023
  • عرض 5 صورة
    قرارات مجلس إدارة العليا للكهرباء
  • عرض 5 صورة
    قرارات مجلس إدارة العليا للكهرباء
  • عرض 5 صورة
    قرارات مجلس إدارة العليا للكهرباء
  • عرض 5 صورة
    قرارات مجلس إدارة العليا للكهرباء
  • عرض 5 صورة
    قرارات مجلس إدارة العليا للكهرباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد صلاح:
اعتمد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قرارات مجلس الإدارة الخاصة بترقية المحاسب محمد عبدالله إبراهيم رئيساً لقطاع المشتريات والمخازن –والتابع لقطاعات الشئون الفنية والمشروعات - بديوان عام الشركة.

كما فرر التجديد لعدد ثلاث وظائف قيادية بديوان عام الشركة وإرجاء التجديد لـ 9 وظائف هندسية ومحاسبية من درجة مدير عام لحين تحسن النتائج فيما يخص الفقد والتحصيل.

سوق مصراوى

العليا للكهرباء مصر العليا لتوزيع الكهرباء أحمد صدقي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

ما هي ظاهرة "القبة الحرارية"؟.. الأرصاد توضح
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الإصابات 67.. آخر التطورات في قرية المرض الغامض بقنا