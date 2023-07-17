ترقية وتجديد وتأجيل.. تعرف على قرارات مجلس إدارة العليا للكهرباء
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كتب- محمد صلاح:
اعتمد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء قرارات مجلس الإدارة الخاصة بترقية المحاسب محمد عبدالله إبراهيم رئيساً لقطاع المشتريات والمخازن –والتابع لقطاعات الشئون الفنية والمشروعات - بديوان عام الشركة.
كما فرر التجديد لعدد ثلاث وظائف قيادية بديوان عام الشركة وإرجاء التجديد لـ 9 وظائف هندسية ومحاسبية من درجة مدير عام لحين تحسن النتائج فيما يخص الفقد والتحصيل.
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