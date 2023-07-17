أحجار كريمة وعملات أثرية.. 8 محاولات تهريب خلال 24 ساعة بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 محاولات تهريب لأحجار كريمة وعملات معدنية أثرية ومخدرات مختلفة وهواتف محمولة ومستحضرات التجميل مع ركاب من جنسيات مختلفة قادمين من دول عربية وأوروبية، وقامت جمارك مطار القاهرة الدولي بالتصدي لهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

ويرصد مصراوي المحاولات وطرق التهريب والتي جاءت كالتالي:-

1- أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة العراقية القادمة من بغداد ، استوقف هيثم عبد الحكم مأمور الجمرك احد الركاب اثناء محاولته الخروج من الصالة ، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من خالد عبد الرحمن مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب ، وكلف محمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ محمود فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا تم ضبط ٣٠ كيلو جرام من الأحجار الكريمة ، واثنان كيلو ونصف من المشغولات الفضية.

2- خلال إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي ، استوقف مصطفي محمد مأمور الجمرك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من الصالة ، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم ، تلاحظ لهما قطع معدنية صغيرة بحقائب الراكب ، وكلف أحمد فتحي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ احمد عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من العملات المعدنية، وباخطار مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة افادوا بوجود ٦٥ عملة معدنية ترجع للعصور الرومانية والبطلمية والبيزنطية تخضع لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ .

3- وسط ركاب الطائرة المصرية القادمة من روما، استوقف خالد رمضان مأمور الجمرك راكباً مصرياً ، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تلاحظ لهما وجود مطحنة معدنية وكثافات عضوية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش حقائبه يدويا تم ضبط عبوات من الحلوي المخلوطة بمخدر الماريجوانا وبعض البذور لنفس المخدر، وعبوة بداخلها 6 قطع بسكوت مخلوطة بمخدر الماريجوانا، و ٤ مصاصات مخلوطة بنفس المخدر، وكيس بداخله حلويات مخلوطة بمخدر cbd ، و ٢ مطحنة تستخدما في تعاطي المخدرات ، و عبوتين بداخلهما 26 قطعة لبان مخلوطة بنفس المخدر، وزجاجة بها زيت لنفس المخدر، وعبوتين زجاجيتين بهما 6 بذور لنبات الماريجوانا المخدر، وكيسين بهما نبات الماريجوانا، وتانك وسيجارة إلكترونية بهما نفس الزيت المخدر، وجهاز يستخدم في تعاطي المخدرات.

4- أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة النيل القادمة من اسطنبول وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي ، تم ضبط راكبة تخفي ٤٥٥ شريطاً لعقاري namadol و suboxon المدرجين بجداول المخدرات، وتم الضبط بواسطة كل من شيماء علي مأمور الجمرك والدكتور محمد كامل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ١.

5- وسط ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض ، استوقف احمد حمدي مأمور الجمرك احد الركاب وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم ، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وكلف أحمد سيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ احمد عبد الرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٦٠ شريطاً لعقاري الترامادول والبريجابالين المدرجين بجداول المخدرات.

6- أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من جوانزو ، استوقف حسن ابو زهرة رئيس القسم أحد الركاب وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من اسلام علاء مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، وكلف حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ هاني محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من التليفونات المحمولة مخبأة بين طيات الملابس بالحقائب وأيضا كمية من الشعر المستعار بلغ عددها ٣١ محمولا و ١١ باروكة شعر طبيعي.

7- وسط ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، استوقف حسن ابو زهرة رئيس القسم بالجمارك احد الركاب ، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد جبر مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات وعبوات دوائية بكميات كبيرة داخل حقائب الراكب، وكلف حازم علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ حسام الشافعي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا ، مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من العبوات الدوائية لمستحضر مرقوم عليه Climax Dexamethasone تحذر وزارات الصحة في بعض الدول من تعاطيه لخطورته علي صحة وسلامة المواطنين ، وشكل تامر قاسم مدير الجمرك لجنة مكونه من هاني محمود ومحمود عباس وبسمه حسني وايمن عصام وعلي محمود وصموئيل وصفي و امل مصطفي تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٧٥٠ عبوة دوائية باجمالي ٧٥ ألف قرص .

8- أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاثيوبية القادمة من اديس ابابا ، استوقف تامر عبد الله مأمور الجمرك إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة ، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من كريم نادي مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما عبوات متكررة داخل حقائب الراكبة ، وكلف عمرو عطية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل عبارة عن كريمات للبشرة بلغ عددها ٩٤٠ عبوة.