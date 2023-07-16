وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظي القاهرة والجيزة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية



العاصمة الإدارية- أ ش أ:

شدد وزير التنمية المحلية هشام آمنة على أهمية التعامل بكل حسم مع أي مخالفات أو تعديات يتم رصدها في المهد وإزالتها على الفور وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التنمية المحلية اليوم مع خالد عبدالعال محافظ القاهرة وأحمد راشد محافظ الجيزة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظتين وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية علي أرض المحافظتين في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين.

كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها بمحافظتي القاهرة والجيزة ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023 – 2024 وعلى رأسها مشروعات تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظتين وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة والتي ستعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة من الإدارة المحلية لهم والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظي القاهرة والجيزة جهود الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والبناء المخالف والحفاظ على الأراضي الزراعية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود محافظتي القاهرة والجيزة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظتين ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالجيزة وتطوير العشوائيات والمناطق الخطرة بالقاهرة بما يسهم في تحسين مستوي معيشة أبناء المحافظتين.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة جهود المحافظتين فيما يخص ملف المخلفات والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ومشروعات البنية التحتية وجهود متابعة الشركات العاملة في المنظومة للقيام بخدمات الجمع والنقل للقمامة ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات بما يسهم في تحسين مستوى النظافة بالقاهرة والجيزة والحصول على رضا المواطنين عن تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظتين.