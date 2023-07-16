السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الأفريقية التنسيقية بكينيا
كتب- محمد سامي:
عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية بالعاصمة الكينية نيروبى.
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