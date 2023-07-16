السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الأفريقية التنسيقية بكينيا

الأحد 16 يوليه 2023

10:21 م الأحد 16 يوليه 2023

السيسي يعود إلى القاهرة

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كتب- محمد سامي:

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية بالعاصمة الكينية نيروبى.