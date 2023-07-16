مع استمرار الموجة الحارة.. أحمال الكهرباء تسجل أعلى مستوى لها هذا العام
كتب- محمد صلاح:
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تزايد الأحمال الكهربائية لتصل ألى أقى أقصى استهلاك لأول مرة خلال العام الجاري ليصل إلى 34 الف و650 ميجاوات مع استمرار العمل على استقرار التغذية الكهربية على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.
وبلغت القدرات الكهربائية المتاحة 44900 ميجاوات فيما بلغ احتياطي القدرات الكهربائية 9800 ميجاوات.
وأكدت الوزارة، استمرار المردود الإيجابي للاستقرار الكبير في التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية بعد التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي.
سوق مصراوى
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
كيف تتخلص من إصفرار الأسنان بدون الذهاب للطبيب وبأقل تكلفة ؟تفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
بأسعار تبدأ من 149 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة ملابس النساء لصيف 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات ملابس الأطفال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 29 جنيها.. أفضل منتجات للعناية بالطفل في الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: