"علاء الدين" تحتفل بميلادها الـ30 مع ذوى الهمم والأيتام بمشاركة القومي لثقافة الطفل غدًا
كتب- إسلام لطفي:
تنظم مجلة علاء الدين للأطفال التي تصدر عن مؤسسة الأهرام، غدا الاثنين، احتفالية بمناسبة مرور ٣٠ عاماً علي إصدارها على مسرح نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام.
وصرح الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير المجلة بأن الاحتفالية التي تبدأ الرابعة عصرا ستكون بمشاركة المجلس القومى لثقافة الطفل وتتضمن مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة للأطفال التى يقدمها المجلس مثل فرقة بنات وبس والأراجوز والعرائس المارونيت َوالتنورة والبلياتشو ويحضرها نحو ٥٠٠ طفل من ذوي الهمم والقدرات الخاصة ودور الأيتام و طلاب المدارس وقراء المجلة.
وأكد محمد ناصف رئيس المركز القومى للطفل، أن هذه الاحتفالية تأتي فى اطار التعاون المثمر مع مجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام ودورهما المشترك للمساهمة فى بناء شخصية أطفالنا مستقبل الغد لهذا الوطن.
وأعرب عن تقديره وإيمانه بالدور المتميز الذي قامت به المجلة علي مدار تاريخها فى ٣٠ عاما اكتشفت خلالها أجيالا من الكتاب والرسامين المبدعين فى أدب الطفل وتقديمها رسالة توعوية وتنمية للنشء تستحق عليها المكانة المتميزة التى أصبحت عليها بين مجلات مصر والعالم العربى.
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