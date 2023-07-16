نقل 19 محصلاً بـ"كهرباء الإسكندرية" لتورطهم في قضايا فساد

كتب- محمد صلاح:

أحال المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، المحصلين المتورطين في قضايا فساد واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يأتي ذلك في ضوء ما تطبقه الشركة من إجراءات صارمة للرقابة على المحصلين والعاملين فضلًا عن إجراءات لتحسين الحوكمة ومنها إعادة تدوير بعض العمالة لتحويلهم للعمل بقطاعات أخرى.

وفي هذا السياق، صدر قرار رئيس الشركة بنقل 19 من الكتاب للعمل كمحصلين بفروع الشركة المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل منهم، مؤكدًا استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين.

وشدد على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين مما يرسل رسالة قوية لكل من يفكر في الإنخراط في ممارسات فاسدة في المستقبل وذلك للحفاظ على المال العام والذي يؤثر سلبًا على جودة توزيع الكهرباء والخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.