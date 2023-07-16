"مصر للطيران للشحن الجوي" تنقل 8 بطاريق من دبي إلى القاهرة

كتب- محمد عبيد:

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في نقل شحنة حيوانات حية ذات طبيعة خاصة تضم 2 باليت بإجمالي وزن حجمي 672 كجم تحتوي على 8 بطاريق من نوع "Penguins King" من مطار جبل على بدولة الإمارات إلى مطار القاهرة الدولى على رحلة رقم MS0503 بطائرة الشحن الجوي طراز 200-A330.

صرح بذلك الطيار جاسر حسين، رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، قائلا إن الشركة اعتادت على نقل مثل هذه الشحنات والتي تحتاج إلى ظروف وطبيعة خاصة.

وأضاف جاسر، أن الشركة وفرت كل السبل التي تضمن سلامة نقل وتداول الشحنة وتوفير درجة حرارة مناسبة على متن الطائرة خلال الرحلة، بالإضافة إلى توفير معدات خاصة وسيارات مبردة في مرحلتي السفر والوصول لضمان سلامة الشحنة أثناء عملية الشحن والتفريغ.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع جميع المسؤولين من الجهات المعنية في دبي والقاهرة، وعمل كل الترتيبات اللازمة لضمان إنهاء إجراءات التفريغ والتسليم بمجمع بضائع القاهرة على وجه السرعة، وضمان تطبيق كل معايير السالمة والجودة التي تنتهجها الشركة ضمن استراتيجية الجودة الشاملة لضمان تلبية رغبات العملاء.​