وزير الإسكان: مدينة غرب قنا تعد إحدى مدن الجيل الرابع

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إن مدينة غرب قنا تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتتنوع استعمالات الأراضي بها بين أنشطة سكنية بمحاور مختلفة وأخرى تعليمية وتجارية وإدارية.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير مستجدات العمل بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني "مدينة غرب قنا" التي تبلغ مساحتها حوالي 8971.11 فدان، والمرحلة الأولى منها مساحة 1400 فدان شاملة أعمال الخط الناقل للمياه، وكذلك المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية.

وأضاف الجزار أن موقع التجمع العمراني "مدينة غرب قنا" يتميز بوقوعه على شبكة طرق إقليمية، فهو يقع على الطريق الصحراوي الغربي (قنا/القاهرة)، والطريق الصحراوي الغربي (قنا/الأقصر)، ويتميز بقربه من مدينة قنا الأم بمسافة حوالي 5 كم، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 550 ألف نسمة في سنة الهدف.

ومن جانبه..قال رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على غرب قنا المهندس أيمن رشاد إن خطة العام المالي (2023 - 2024) بالمدينة تبلغ قيمتها 225 مليون جنيه، مضيفًا أن قطاع الإسكان بالمدينة شمل الانتهاء من تنفيذ 30 عمارة لمنخفضي الدخل "إسكان اجتماعي" مرحلة ثانية بها 720 وحدة سكنية وتم طرحها ضمن المبادرة الرئاسية (سكن كل المصريين)، وجارٍ تسليم الوحدات للمستحقين.

وأضاف أنه تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ 87 عمارة من إجمالي 106 عمارات مرحلة رابعة، وجارِ الانتهاء من باقي العمارات تباعًا، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 عمارات من إجمالي 30 عمارة من مشروع (سكن مصر)، وجارٍ الانتهاء من باقي العمارات.

وأوضح أن قطاع الخدمات بمدينة غرب قنا الجديدة شمل الانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية (سوق تجاري - حضانة - ملعب ثلاثي - مدرسة تعليم أساسي - وحدة صحية - قسم شرطة - وحدة إطفاء)، وجارٍ تنفيذ مسجد يسع 300 مصلي بالمنطقة (1) مجاورة (2) منطقة الفيلات.

ولفت إلى أنه بالنسبة لقطاع المرافق، جارٍ الانتهاء من أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمدينة غرب قنا شبكات (المياه، والصرف، والري وطرق "فرمة") بمساحة 1400 فدان بنسبة تنفيذ تجاوزت 97%، وتم تنفيذ الخط الناقل بطول 8320 مترا بنسبة 99%، وجارٍ تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الـ300 فدان المطلة على الطريق الصحراوي، حيث إنها منطقة تحظي باهتمام المستثمرين.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بطاقة 34500 م3/يوم من إجمالي طاقة مخططة 172 ألفًا و500 م3/يوم، حيث تم تنفيذ خط عاجل لتغذية المرحلة الأولى قطر 8 بوصات بالتنسيق مع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بقنا ويتم ضخ المياه بانتظام.

وتابع أنه تم الانتهاء من أعمال الطبقة الرابطة الأسفلتية بالطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة عمارات سكن مصر وكذلك منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي، وجارٍ استكمال الطرق الرئيسية بالمدينة، كما يجرى تنفيذ أعمال محطة معالجة صرف صحي مدمجة (مؤقتة) بقدرة 1000 م3/يوم.​