الأسمدة متوفرة.. وزير الزراعة يوجه بمحاسبة المقصرين في تعطيل مصالح المزارعين

كتب- أحمد السعداوي:

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة منظومة صرف الأسمدة؛ بحضور بعض قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعي والائتمان واستصلاح الأراضي، وشركة البنك الزراعي للتنمية الزراعية.

وتابع القصير برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات، مشددًا على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين؛ خصوصًا بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة ووضع آليات جديدة للرقابة.

وأكد وزير الزراعة توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة ٥٥٪ من إجمالي إنتاج المصانع، موجهًا بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الأسمدة في المخازن، مشيرًا إلى أنه سوف تتم محاسبة المقصرين أو المتلاعبين في صرف الأسمدة.

ووجه القصير أيضًا قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية؛ لمتابعة صرف الأسمدة، والتواصل المستمر مع المزارعين لحل المشكلات التي تواجههم.

وأنهى الوزير الاجتماع بتأكيده أنه سوف يتابع بنفسه منظومة صرف الأسمدة؛ لضمان وصولها إلى المزارعين.