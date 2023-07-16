استجابة فورية لشكاوى مزارعي البحيرة.. سويلم يتفقد الموقف المائي وتوجيه عاجل -صور

كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، محافظة البحيرة؛ في استجابة فورية لشكاوى المزارعين بالمحافظة؛ لتفقد الموقف المائي والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة المنشآت المائية بالمحافظة .

كان في استقبال الوزير الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والتي أعربت عن ترحيبها بزيارة الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم خلال الزيارة حالة الري بترعة ساحل مرقص الآخذة من فرع رشيد، والاطمئنان على تشغيل مغذيات (حلق الجمل- المنشاوية- مشروع ناصر- شاكر- الخزان) .

والتقى وزير الري العديد من المنتفعين؛ حيث استمع إلى طلباتهم وشكاواهم، ووجه قيادات قطاع الري بالوزارة وأجهزة الري بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائي على الطبيعة، وسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة، والزيادة الفورية لكميات المياه الموجهة لمحافظة البحيرة لحسم شكاوى المزارعين .

ووجه سويلم رئيسَ الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة بعمل محضر انضمامي مع الجهات المختصة لوضع برنامج زمني لنهو تطهيرات جميع المساقي الخاصة وعرض المحضر الانضمامي على الوزير اليوم الأحد، مع تشكيل مجموعة عمل تبدأ عملها فوراً وتُكلف بتحديد ومراجعة مشكلات المزارعين واقتراح الحلول التنفيذية ومتابعة موقف التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، وعرض النتائج على الوزير خلال أسبوع من تاريخه .

ووجه سويلم بسرعة مراجعة موقف تطهيرات الترع والمصارف بزمام إدارة ري البحيرة ومراجعة تواريخ نهو تنفيذ أوامر التشغيل، والإفادة بتقرير مصور وعاجل عن حالة الترع والمصارف .