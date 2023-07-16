أعمال زمن الفن الجميل والمعاصر بين مي كمال وأحمد على الحجار فى الأوبرا
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كتب- محمد شاكر:
يقدم النجمان الشابان مي كمال وأحمد على الحجار، حفلا يضم نخبة من أعمال زمن الفن الجميل والمؤلفات المعاصرة، في الثامنة والنصف مساء الأربعاء 19 يوليو.
وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر على المسرح المكشوف.
يتضمن البرنامج فاصلين الأول تحييه مي كمال بمصر هي أمي - حبك أصيل - عطاشي - سوسه - اصحي يا دنيا - يلا بينا - هم النم لـ عفاف راضي، في قلب الليل - عارفه لـ على الحجار ، وسط الزحام لـ عبد المجيد عبد الله ، مال القمر لـ محمد فوزي، الحلوه دي لـ سيد درويش، اه يالالي - يونس لـ محمد منير، يا زهرة في خيالي، لـ فريد الأطرش، بحلم معاك لـ نجاة ومن اعمالها الخاصة تقسي دنيتنا.
وفي الفاصل الثاني يتغنى أحمد علي الحجار بعدد من أعماله الخاصة منها ليالي الصيف، أقولك سر، ماقدرش، يا عاشقاً، الحب هو الحب، يا لدانة وسيدي إلى جانب الجيرة والعشرة لـ محمد منير، أمونة لـ شفيق جلال ، وبتسأل يا حبيبي لـ عفاف راضى، راحت ليالي لـ أنغام وطاير يا هوى لـ محمد رشدي، كما يتشارك النجمان الشابان في أداء زي الهوا وبلا ولا شى.
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