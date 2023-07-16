البيئة: إعادة إطلاق سلحفاة المطرية لبيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل

كتب- محمد نصار:



أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها لقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بإعادة إطلاق السلحفاة التي تم مصادرتها مع أحد أصحاب محلات بيع الأسماك بأحد الأسواق بالمطرية إلى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة.

جاء ذلك بحضور عدد من طلاب كلية العلوم جامعة دمياط قسم علوم البحار، لنقل الخبرات العملية لهم، ومسؤولي الجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، والعاملين بمحمية أشتوم الجميل.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للجمعية المصرية للحفاظ على الطبيعة، وللعاملين بقطاع حماية الطبيعة على استجابتهم السريعة ودورهم الفعال في حماية الكائنات البحرية للحفاظ على التوازن البيئي، وفاءً بالالتزامات والاتفاقيات الدولية.

وكانت وزارة البيئة استجابت لشكوى واردة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أفادت بتعرض السلحفاة للأذى من الأطفال بأحد الأسواق بحي بالمطرية، حيث كانت السلحفاة في حالة صحية سيئة.

وتهيب الوزارة بالمواطنين بالاشتراك في حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع في تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساءً ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.​