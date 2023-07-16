هاني الناظر: 4 أخطاء تسبب أمراض فيروسية وفطرية وبكتيرية
كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إنه يوجد 4 أخطاء تسبب أمراض فيروسية وفطرية وبكتيرية عديدة جاءت على النحو التالي:
١- لا تستعمل الأدوات الشخصية التي تخص الآخرين وخاصة فرشاة الشعر والمقص وقصافة ومبرد الأظافر وماكينة الحلاقة وفرشاة الأسنان ونظارة الشمس.
٢- لا تستعمل الملابس واغطية الرأس والمناشف والجوارب والأحذية والصنادل والشباشب بجميع أنواعها التي تخص غيرك.
٣- بالنسبة للبنات والسيدات ممنوع استعمال أدوات المكياج بجميع أشكالها والماكياج نفسه من كريمات وبودرة وغيرها التي تخص الأخريات.
٤- بعد حلاقة الشعر أو إزالته للرجال والسيدات لا تترك الجلد مكان الحلاقة بدون بكريم او محلول مطهر.
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