هاني الناظر: 4 أخطاء تسبب أمراض فيروسية وفطرية وبكتيرية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إنه يوجد 4 أخطاء تسبب أمراض فيروسية وفطرية وبكتيرية عديدة جاءت على النحو التالي:

١- لا تستعمل الأدوات الشخصية التي تخص الآخرين وخاصة فرشاة الشعر والمقص وقصافة ومبرد الأظافر وماكينة الحلاقة وفرشاة الأسنان ونظارة الشمس.

٢- لا تستعمل الملابس واغطية الرأس والمناشف والجوارب والأحذية والصنادل والشباشب بجميع أنواعها التي تخص غيرك.

٣- بالنسبة للبنات والسيدات ممنوع استعمال أدوات المكياج بجميع أشكالها والماكياج نفسه من كريمات وبودرة وغيرها التي تخص الأخريات.

٤- بعد حلاقة الشعر أو إزالته للرجال والسيدات لا تترك الجلد مكان الحلاقة بدون بكريم او محلول مطهر.​