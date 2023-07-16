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اليوم.. تسليم الحاجزين للمقابر في الجيزة

07:00 ص الأحد 16 يوليه 2023
اليوم.. تسليم الحاجزين للمقابر في الجيزة

مقابر

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أعلن المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة بدء تسليم الحاجزين للمدافن الجاهزة قطاع (ب) بطريق الفيوم الجبانة (١١و١٢).

وطالب المركز الإعلامي الحاجزين التوجه إلى موقع التسليم بمدخل رقم ٥ طريق (مصر/ الفيوم) بجوار المسجد الجديد، في تمام الساعة العاشرة صباحآ، حيث سيتم تسليم الحاجزين المقابر بجبانة ١١ فردى وزوجى خلال الفترة من يوم ٢٠٢٣/٧/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٣٠ طبقآ للمواعيد المحددة.

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مقابر المسجد الجديد الفيوم المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة

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