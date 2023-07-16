اليوم.. تسليم الحاجزين للمقابر في الجيزة

أعلن المركز الإعلامي لمحافظة الجيزة بدء تسليم الحاجزين للمدافن الجاهزة قطاع (ب) بطريق الفيوم الجبانة (١١و١٢).

وطالب المركز الإعلامي الحاجزين التوجه إلى موقع التسليم بمدخل رقم ٥ طريق (مصر/ الفيوم) بجوار المسجد الجديد، في تمام الساعة العاشرة صباحآ، حيث سيتم تسليم الحاجزين المقابر بجبانة ١١ فردى وزوجى خلال الفترة من يوم ٢٠٢٣/٧/١٦ حتى ٢٠٢٣/٧/٣٠ طبقآ للمواعيد المحددة.