بسبب الموجة الحارة.. أحمال الكهرباء تسجل رقماً قياسياً لأول مرة هذا العام

كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة 34 ألف ميجاوات، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري.

ونوهت الوزارة فى بيان لها، أنه كانت القدرات الكهربائية المتاحة45700 ميجاوات، بينما بلغ احتياطي القدرات الكهربائية 11300 ميجاوات.

واكدت الوزارة استمرار المردود الإيجابي للاستقرار الكبير في التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على أثر التطوير الذي شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج او شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربائية.

ويتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ذلك أولا بأول مع التوجيهات بسرعة الاصلاح عند حدوث أي عطل طارئ، مع استمرار تلقي أى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق "طوارئ الكهرباء" الجديد وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة

https://eservices.eehc.gov.eg/