هل تمهد تعهدات إثيوبيا بإنفراجة في مفاوضات سد النهضة؟.. خبير يُجيب

كتب- أحمد مسعد:

أكد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك. على وفاء التعهدات الإثيوبية بعدم الإضرار بمصالح الدول الشقيقة وهما مصر والسودان، مؤكداً أن السد سيكون له فوائد للجميع.

من جانبه رد السفير على الحنفى، نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية، على البيان بأنه يوضح أهمية بدء مجال جديد في العلاقات بين أديس أبابا والقاهرة، فى توقيت تشتعل فيه المنطقة بعد أحداث السودان الشقيقة؛ مما يؤثر على الجانبين، لافتًا إلى أن الهم أن يكون رئيس الوزراء جاد في التفاوض وليس خطابات لتهدئة نقاط الخلاف.

وأضاف "الحنفي"، لمصراوي، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بأبي أحمد فى القاهرة على هامش قمة "دول جوار السودان" تعد فرصة حقيقة لإنهاء الخلاف والتحول من الصراع إلى بناء خطط تنمية مشتركة يحقق منها الجميع مكاسب حقيقية لكلا البلدين.

وأشار نائب وزير الخارجية، إلى إمكانية أن تكون المفاوضات ثلاثية سواء تحت رعاية الاتحاد الأفريقى أو بدونه لأنه لم يعلن أحد من الجانبين عن حقيقة الأمر، إلا أن الفارق لن يكون كبيرًا بدون رعاية الاتحاد الأفريقي الذي أفرغته إثيوبيا من مضمونة.

وأشار إلى ضرورة الاتفاق قبل انتهاء الملء الرابع؛ مما يعزز فرص التعاون فى فترات الأقصى جفافاً والجفاف الممتد والتعاون فى إدارة المنشأت المائية، مضيفًا: أن الجانبان يستطيعان بناء جدارًا من الثقة والتعاون فى نهضة القارة السمراء شريطة مصدقة الجانب الإثيوبى.