السيسي يوجه كلمة في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا
كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة إلى الرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، كلمة الرئيس التي جاءت كالتالي:
"يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر للرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال.
وأعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنياً لأخي الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم".
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