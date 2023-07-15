برلماني يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن مشكلة العجز في عدد الأطباء في مصر، الناتجة عن عدد من الأسباب لابد من مواجهتها.

وأشار البرلماني، إلى أن تحقيق ذلك يتطلب التوسع في إنشاء كليات الطب البشري، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب وذلك من خلال النزول بتنسيق كليات الطب البشري بهدف زيادة أعداد الطلاب الملاحقين بها.

وأوضح أهمية التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي اقر مجلس النواب القانون المنظم لعمله، مؤخرا، في المساهمة في إنشاء كليات الطب البشري والتمريض ضمن المشروعات التنموية التي يستهدفها في قطاع التعليم، مضيفا، بأن مثل تلك المشروعات في قطاعات التعليم لاتقل أهمية عن أي مشروع تنموى، يستهدف تحقيق التنمية بالبلاد ومساعدة المواطنين وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة لهم.

واقترح أن يكون في هذه الكليات الأهلية دراسات عليا لمده سنتين لمعادله الراغبين من خريجي الصيدله وطب الاسنان حديثي التخرج للحصول علي بكالوريوس الطب البشري.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، ان التوسع في إنشاء كليات الطب، وزيادة أعداد الخريجين من الأطباء، سيحقق التوازن في عدد الأطباء.