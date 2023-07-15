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التموين: صرف 60% من مقررات شهر يوليو حتى الآن

09:18 م السبت 15 يوليه 2023
التموين: صرف 60% من مقررات شهر يوليو حتى الآن

وزارة التموين والتجارة الداخلية

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كتب- محمد سامي:

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، موضحة أنه تم صرف ما يقرب من 60% من مقررات شهر يوليو الجاري حتى الآن، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر يوليو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

كما قامت الوزارة، بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

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