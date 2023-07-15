وزير التموين يقرر غلق موسم توريد القمح

كتب- محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، اعتبارًا من نهاية عمل يوم الأحد 16 يوليو الجاري، نظرًا لانخفاض الكميات الموردة والمفروزة اليومية من الأقماح المحلية لموسم 2023، وبناء على موقف أرصدة الأقماح المستوردة المتاحة للطحن بالموانئ والصوامع والمطاحن التموينية، وعملا على توفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بهذه المطاحن.

وجاء القرار بعد عرض الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، مذكرة إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن غلق موسم القمح المحلى 2023، واستمرار العمل في بعض المواقع التخزينية التابعة للشركة، فضلا عن المكاتبات الواردة من مديريات التموين بالمحافظات والجهات المسوقة بشأن المواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات المطلوب استمرار العمل بها.

ونص قرار وزير التموين على استمرار التوريد فى المواقع التخزينية الآتية:

محافظة الشرقية: صومعة ههيا- صومعة أبو حماد- صومعة صان الحجر- شونة دويدة- شونة الإخلاص- شون (فاقوس المركزية- القرين- سنجها- منيا القمح الجديدة بنك)، وشون (أبراهيم حسن آل سلیم- سنتريس- السباعي- أبو شعبان- صوامع المنى) مطاحن شرق الدلتا- شونة الضحى والعمدة مطاحن جنوب القاهرة).

محافظة البحيرة: مجمع صوامع دمنهور (الزاوية)- صومعة النوبارية- شونة مضرب أبو حمص شونة مصنع علف الدلنجات)

محافظة الدقهلية: صومعة بنى عبید صومعة ميت غمر صومعة شربين- صومعة بهرند- شونة السنبلاوين - شونة دكرنس - شونة بلقاس- مطاحن.

محافظة كفر الشيخ: صومعة سيدى سالم- صومعة دسوق- منجزا ونة بيلا- شونة مطحن دسوق- شونة مطحن كفر الشيخ.

محافظة الإسكندرية: صومعة كينج مربوط.

محافظة الإسماعيلية: صومعة القنطرة شرق

محافظة القليوبية: شونة مطحن بنها - هنجر كفر شكر

محافظة الغربية: شونتي (نمرة البصل قطور) بنك- شونة الفاخر- صومعة شبشير.

محافظة المنوفية: صومعة كفر داود - هنجر ميت الكرام - شونة بركة السبع بنك.

محافظة دمياط: شونة مطحن السادات - هنجر كفر سعد بنك.

محافظة الجيزة: صومعة أطفيح.

محافظة الفيوم: صومعة طامية - الصوامع المعدنية مطاحن شونتي (الشواشنة - ع قلمشاة) بنك.

محافظة بنى سويف: صومعة سدس- شون ( شنرا - سمسطا - إهناسيا ) بنك.

محافظة المنيا: صومعة الشيخ فضل - صومعة البهنسا صومعة نفرتيتي شونة مطحن ملوي.

محافظة أسيوط: صومعة أسيوط (عرب العوامر) - شون (القوصية- أبوتيج- نزلة عبد اللاه) بنك.

محافظة سوهاج: صومعة طهطا - (بنكر طهطا- شونة سوهاج) مطاحن - شونتي (جهينة أخميم) بنك.

محافظة قنا: شونتي (فرشوط قوص) مطاحن.

محافظة الأقصر: شونتي (أرمنت إسنا) مطاحن.

محافظة أسوان: شونة صومعة المفالسة (صومعة أسوان شونة كوم أمبو) مطاحن.

محافظة الوادى الجديد: صومعة الخارجة- شونة الفرافرة بنك.

كما نص قرار وزير التموين، على سحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2023 للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني، تحت إشراف اللجان المشكلة للصرف، طبقا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2023، على أن تكون الأولوية في سحب الأقماح المحلية موسم 2023 من مواقع استلام الأقماح التابعة للجهات المسوقة.