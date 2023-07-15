ضبط "محل" حلوى بالمخدرات مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة -تفاصيل المضبوطات

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا مصريًّا يخفي "محلًّا" متنوعًا من المخدرات داخل حقائبه فور وصوله من دولة إيطاليا، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم السبت، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من روما، استوقف خالد رمضان، مأمور الجمرك، راكبًا مصريًّا أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة؛ بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود مطحنة معدنية وكثافات عضوية داخل حقائب الراكب.​

وكلف هاني أبو طالب، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣، أحمد مدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ مما أسفر عن ضبط عبوات من الحلوى المخلوطة بمخدر الماريجوانا وبعض البذور لنفس المخدر، وعبوة بداخلها 6 قطع بسكوت مخلوطة بمخدر الماريجوانا، و٤ مصاصات مخلوطة بنفس المخدر، وكيس بداخله حلويات مخلوطة بمخدرcbd ، و٢ مطحنة تستخدمان في تعاطي المخدرات، وعبوتين بداخلهما 26 قطعة لبان مخلوطة بنفس المخدر، وزجاجة بها زيت لنفس المخدر، وعبوتين زجاجيتَين بهما 6 بذور لنبات الماريجوانا المخدر، وكيسَين بهما نبات الماريجوانا، وتانك وسيجارة إلكترونية بهما نفس الزيت المخدر، وجهاز يستخدم في تعاطي المخدرات.

وأمر رأفت وهيب عازر، مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٥ ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب إلى النيابة؛ لحيازته مواد مخدرة.