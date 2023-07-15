الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في قمة منتصف العام التنسيقية
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أ ش أ:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم إلى العاصمة الكينية نيروبي وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي.
وسوف يلقي الرئيس السيسي كلمة خلال القمة يستعرض خلالها خطة مصر في ظل ترؤسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" كما سيلقي الرئيس السيسي كلمة بصفته الرئيس الحالي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.
ومن المنتظر أيضا أن يعقد الرئيس السيسي مباحثات مع شقيقه الرئيس الكيني "ويليام روتو " بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الإفريقية فضلا عن مناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون لبلورة أطر العمل الإفريقي المشترك بهدف دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج في القارة.
وقد تم استحداث القمة التنسيقية الإفريقية عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي اتصالا بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية فضلا عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة خاصة ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام 2019.
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