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برلماني: مهرجان العلمين خطوة للتسويق الجيد للفرص الاستثمارية والرياضية

06:29 م السبت 15 يوليو 2023
برلماني: مهرجان العلمين خطوة للتسويق الجيد للفرص الاستثمارية والرياضية

مهرجان العلمين الجديدة

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كتب- نشأت علي:
قال النائب خالد بدوي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن مهرجان العلمين الجديد 2023، في دورته الأولى والذي انطلق الخميس الماضي وسيستمر26 أغسطس المقبل، سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبالتالي توفير وخلق المزيد من فرص العمل وذلك اعتبارًا أن المهرجان وضع المدينة على خرطة السياحة العالمية، معقبا:" المهرجان يبرز المدينة كأحد أكثر الوجهات الأكثر جذبا لاستضافة الأحداث الرياضية والفنية على مستوى الشرق الأوسط".

وأضاف "بدوي"، أن المهرجان يبرز حجم الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية والتي نجحت في تحويل الصحراء إلى وجهة سياحية عالمية، لافتًا أن المهرجان يبعث رسالة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية تبذل حهود حثيثة لاستثمار كل ما تمتلكه من مقومات لتغيير الواقع من أجل دعم خارجة التنمية المستدامة.

وتابع عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: المهرجان يعد الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط حيث يستهدف استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، كما يضم المهرجان العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، فضلا عن العروض الترفيهية وحفلات الغناء، وهو ما يؤثر إيجابيا على المنطقة.

وأشار "بدوي"، إلى أن مهرجان العلمين يعد حملة تسويقية للاستثمارات المصرية بالمدينة، وهو ما يتفق مع توجيهات الدولة لتعظيم الاستفادة من الكم الكبير للمشروعات القومية والطفرة فى البنية التحتية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى المقومات السياحية.

سوق مصراوى

مهرجان العلمين الجديدة خالد بدوي مدينة العلمين

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