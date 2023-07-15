"السياحة والآثار" تكشف حقيقة انهيار جزء من الهرم المنحني

كتب- محمد شاكر

نفى مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار صور توضح انهيار جزء من الهرم المنحني بمنطقة آثار سقارة.

وقال المصدر لمصراوي: إن هذه الصور غير حقيقية تماما وليست حديثة، ولا تنتمي إلى الهرم المنحني، ويمكن أن تكون في وقت سابق، لأن الوزارة تهتم بهذا الهرم اهتمامًا كبيرًا، ولكن شكله الخارجي يوحي بأمور غير ما يمكن تفسيره من قبل الأشخاص العاديين لأنه هرم مختلف عن باقي الأهرامات التي بنيت بعد ذلك.

ولفت المصدر، إلى أن هناك جزء منهار في الهرم بالفعل ولكنه ليس الذي يتم تداول صوره، لأنه موجود منذ آلاف السنين.

يذكر أن للهرم المنحني مدخلان، أحدهما في الجانب الشمالي توجد به سلالم خشبية حديثة، والمدخل الآخر مرتفع في الجانب الغربي، ويؤدي كل مدخل إلى غرفة ذات سقف متدرج مما يعطي إيحاء بالتدرج في الارتفاع، والغرفة الموجودة بعد المدخل الشمالي تقع تحت مستوى سطح الأرض، أما غرفة الموجودة بالمدخل الغربي فهي مبنية على ارتفاع داخل الهرم المنحني.