ضبط ٩٤٠ عبوة مستحضرات التجميل مع راكبة إثيوبية بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن الخاصة بالبشرة، أخفتها راكبة أجنبية داخل حقائبها فور وصولها من إثيوبيا، واتخذت سلطات الجمارك الإجراءات القانونية معها.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس ابابا، أستوقف تامر عبدالله مأمور الجمرك إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من كريم نادي مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم تلاحظ لهما عبوات متكررة داخل حقائب الراكبة، وكلف عمرو عطية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ الدكتور مؤمن حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويًا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات التجميل عبارة عن كريمات للبشرة بلغ عددها ٩٤٠ عبوة.

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٦ ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.