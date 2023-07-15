إقلاع أول رحلة.. الطيران المدني: إعادة تشغيل خط طيران بين القاهرة ومانشستر

كتب- محمد عبيد:

شهد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والسفير البريطاني بالقاهرة، غاريث بايلي، مراسم انطلاق أولى رحلات شركة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737- وكان على متنها 120راكبًا.

جاء ذلك بحضور المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار محمد عليان، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وعدد من قيادات شركة مصر للطيران.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن إعادة تشغيل خط طيران بين القاهرة ومانشستر يؤكد امتداد علاقات التعاون المتميزة بين مصر وبريطانيا، موضحًا أن بداية رحلات شركة مصر للطيران إلى مطار هيثرو بلندن كانت عام 1970 وشهدت زيادة ملحوظة في عدد الرحلات على مدار السنوات الماضية.

وأضاف وزير الطيران أنه بتشغيل خط مانشستر سيصبح إجمالي عدد رحلات شركة مصر للطيران إلى المملكة المتحدة 20 رحلة أسبوعيًا بواقع 14 رحلة إلى لندن و5 رحلات إلى مانشستر ورحلة من الأقصر إلى مطار هيثرو بلندن، مما يعطي ميزة خاصة لمسافري الشركة للسفر مباشرة بين القاهرة وأهم المدن البريطانية، لندن ومانشستر.

وأكد وزير الطيران المدني، حرص الشركة الوطنية على تحقيق الاستغلال الأمثل لأسطولها الجوي والتوسع في شبكة خطوطها الجوية وفتح نقاط جديدة إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم وفقًا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني والتي تهدف إلى تدعيم الحركة الجوية الوافدة من وإلى مصر.

وبحسب الوزير، شهد هذا العام افتتاح وتشغيل عدة خطوط جديدة مثل (دكا ببنگلادش - نيوارك بالولايات المتحدة الأمريكية - مانشستر بإنجلترا) وقريبا سيتم افتتاح خط نيودلهي بالهند وخطوط لوجهات أخرى عديدة.

وتستهدف الشركة الوطنية في الفترة الحالية تغطية أكبر عدد من النقاط حول العالم وجذب مزيد من المسافرين وتحقيق الاستفادة الممكنة من خطة تحديث أسطولها الجوي مما يساهم في زيادة الحركة الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية.

ومن جانبه أكد السفير البريطاني، أن افتتاح الخط يعكس أواصر علاقات التعاون الوثيق بين مصر والمملكة المتحدة خاصة في مجال النقل الجوي، مثمنًا الجهود الملموسة التي يقوم بها قطاع الطيران المدني في مختلف الأنشطة.

وأشار إلى أهمية تشغيل هذا الخط المباشر لمدينة مانشستر مما يسهم في تعزيز حركة السفر وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين مصر وبريطانيا.

وأضاف السفير البريطاني أن هذا الخط يعد خطوة مهمة ضمن جهود شركة مصر للطيران المستمرة في تنشيط حركة السفر والسياحة بين البلدين من أجل تشجيع السائحين البريطانيين لزيارة مصر أم الدنيا والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وخلال مراسم الاحتفال، قدم المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، درع الشركة إلى السفير البريطاني الذي بدوره قدم الشكر والتهنئة إلى وزير الطيران المدني وفريق عمل مصر للطيران على هذا الإنجاز.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران وزعت الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة احتفالا بإعادة تشغيل الخط إلى جانب التقاط الصور التذكارية معهم.